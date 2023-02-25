Количество проверенных тестов на ковид превысило 329 миллионов

По данным Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 329,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом только за последние сутки проведено 56 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 24 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1162 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».