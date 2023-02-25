Тотальный игнор качества:общественники нашли нарушения в 40% сметаны на прилавках Петербурга

В городе на Неве организация потребителей «Общественный контроль» выяснила, что на местных прилавках супермаркетов много представленной сметаны не является натуральной и качественной.

Экспертиза государственной аккредитованной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» показала, что 40% проверенной сметаны не соответствует обязательным требованиям ГОСТ 31452-2012 и указанной на упаковке информации о составе.

Более того, в трёх образцах из десяти вообще не оказалось молочного жира. В отношении нарушителей органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора были приняты меры, которые позволили очистить полки магазинов от совсем откровенных подделок.

Правда, полностью избавиться от некачественной продукции все же не удалось, говорят общественники.

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