В России 755 человек попали в больницы с ковидом

По данным на 25 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 755 человек. Это на 1,4% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 208 человек. Однако это на 11,2% меньше, чем 24 февраля. За минувшие сутки выявлено 11 071 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 35 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что все привыкли что-то слышать про грипп, ОРВИ или, в соответствии с современными реалиями, про коронавирус. Однако, кажется, в боевой готовности уже холера.