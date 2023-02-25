В Московском районе после конфликта госпитализировали школьника

Полицией проводится проверка по факту конфликта в одной из школ Московского района. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все произошло 20 февраля. В этот день в полицию Московского района поступило заявление от женщины, которая сообщила, что в одной из школ ее сына, ученика 7 класса, избил сверстник.

Позднее, 22 февраля, из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним обратился сын заявительницы, 2009 года. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Позднее в полицию поступило встречное заявление от второго участника конфликта. По факту произошедшего инцидента полицией проводится проверка.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Петербурга и Ленобласти задержал несовершеннолетнего юношу 2005 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает местный следком.

Следователи рассказывают, что 24 февраля молодой человек был в сквере «Театральная площадь» и запланировал убийство своего знакомого 2004 года рождения. Причина — неприязнь