В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве 14-летней давности

Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в убийстве пенсионера 14-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали полицейские, 10 марта 2008 года в квартире на проспекте Луначарского с множественным гематомами был обнаружен труп пенсионера, 1938 года рождения. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На днях же, 22 февраля 2023 года, на проспекте Культуры сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 46-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Выборгского района задержали мужчину, напавшего на охранника поликлиники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Поясняется, что 13 февраля в полицию поступило сообщение от охранника поликлиники в поселке Парголово о скандале с неизвестным мужчиной, который нанес ему телесные повреждения.