Массовая драка подростков в ТРЦ «Галерея» привлекла внимание детского омбудсмена Петербурга

В воскресенье, 26 февраля в Санкт-Петербурге на территории торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» конфликт между группами подростков повлек за собой массовую драку. Ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

Согласно имеющейся информации, причиной инцидента стало нападение группы посетителей на подростка, относящегося к субкультуре «ЧВК Редан», которую отличает одежда с изображением паука. Локальный конфликт повлек за собой массовую драку, потребовавшую вмешательства правоохранителей.

«Ситуация находится под моим контролем, я направила запросы в правоохранительные органы для получения подробной информации. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались», – прокомментировала она в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».

Масштабы драки привели к необходимости участия сотрудников полиции и ОМОН. Итогом стало задержание более, чем сотни подростков, во время которого двери «Галереи» оказались закрыты на вход.

«[…] я не перестану повторять, что во всех происшествиях с участием детей есть вина взрослых», – подчеркнула Анна Митянина.

Согласно ее словам, возникновение подобных подростковых «группировок» свидетельствует о наличии нерешенных проблем, о которых должны были знать взрослые, несущие ответственность за действия детей.

«Серьезный сигнал для нас – взрослых – о том, что надо постоянно слушать и слышать детей», – подытожила омбудсмен.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что полицейские ведут работу над установлением соучастников подозреваемого в начале драки и привлечение их к уголовной ответственности.