Петербуржцам придется встревожиться 1 марта

Весна для жителей и гостей Ленобласти начнется с тревоги. И нет, дело не в весеннем трепете совершенно. В регионе планируют проверить систему оповещения, которая должна срабатывать при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в местном правительстве.

Так как проверка будет комплексной, то будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. По телевидению вы сможете увидеть демонстрационный проверочный ролик. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

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