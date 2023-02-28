Был корейский, стал казахский: найден покупатель завода Hyundai в Петербурге

Правительство Петербурга проводит переговоры с Казахстаном для продажи завода Hyundai. Такое заявление сделал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Он добавил, что площадку General Motors компания Hyundai так и не запустила. Поэтому сейчас также ведутся переговоры и по вопросу использования одного из корпусов для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города. Он отметил, что это связано с тем, что дефицит кадров у города достаточно большой, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что находившийся в состоянии простоя завод «Hyundai Motor Manufacturing Rus», который расположен в Санкт-Петербурге, начал производить кузова для машин марки Hyundai Solaris. При этом сборка машин будет осуществляться за пределами России.