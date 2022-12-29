Петербургский завод Hyundai начал производить кузова для экспорта в Казахстан

Ранее находившийся в состоянии простоя завод «Hyundai Motor Manufacturing Rus», который расположен в Санкт-Петербурге, начал производить кузова для машин марки Hyundai Solaris. При этом сборка машин будет осуществляться за пределами России.

Штампованные на заводе, сваренные и окрашенные запчасти используются для производства кузовов, которые затем будут транспортированы в Алма-Ату, в Казахстан. Там будет проходить дальнейшая сборка автомобилей.

Как сообщает «МК в Питере», на территории Северной столицы конвейер по созданию кузовов повторно запустили совсем недавно. Также отмечается, что у руководства предприятия есть планы на выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в настоящий момент решается вопрос о возобновлении производства на петербургском заводе Toyota, который успел пройти процедуру консервации.