Петербургский завод Toyota может вернуться к производству машин

В настоящий момент решается вопрос о дальнейшей деятельности петербургского завода Toyota, который ранее прошел процедуру консервации. Вполне вероятно, он снова будет выпускать автомобили, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Решение о дальнейшей судьбе завода Toyota «на выходе» […] Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято», – рассказал он, добавив, что сейчас Минпромторг совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и использования завода.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на слова Дениса Мантурова, сделка по передаче российских активов Toyota скорее всего не будет предусматривать возможность их приобретения обратно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что эвакуация машин в Петербурге подорожает на 8,2% в 2023 году.