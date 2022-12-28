Эвакуация машин в Петербурге подорожает на 8,2% в 2023 году

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение цен на эвакуацию автомобилей, а также их хранение на штрафстоянках. В последний раз такое происходило в 2020 году.

«В 2023 году тариф на эвакуацию увеличится на 8,2%, а стоимость хранения машин на штрафстоянке – на 8,2-8,6% (в зависимости от категории транспортного средства)», – сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.

С учетом такой надбавки эвакуация транспорта, относящегося к категориям А, В, М, С1 и D1, за которую сейчас автомобилистам пришлось бы платить 3004 рубля, в следующем году будет стоить 3251 рубль. Также отмечается, стоимость часа, который машина проведет на штрафстоянке, вырастет с 58 до 63 рублей.

За эвакуацию транспорта категорий С, D придется отдать – 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E – 22 760 рублей, а СE, DE – 26 010 руб.

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