В Петербурге задержали рейсы из-за неопознанного объекта

Сегодня, 28 февраля, аэропорт Пулково временно приостановил свою работу. Причина — неопознанный летающий объект.

Подтвердили приостановку работы и местные власти. В своих социальных сетях правительство Петербурга сообщило, что в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. При этом аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Каких-либо пояснений о происходящем в правительстве не дали.

Как рассказали РИА Новости пассажиры рейсов, им также не предоставили каких-либо комментариев по поводу причин задержек рейсов.

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