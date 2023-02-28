В Петербурге задержали рейсы из-за неопознанного объекта

Сегодня, 28 февраля, аэропорт Пулково временно приостановил свою работу. Причина — неопознанный летающий объект.

Подтвердили приостановку работы и местные власти. В своих социальных сетях правительство Петербурга сообщило, что в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. При этом аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Каких-либо пояснений о происходящем в правительстве не дали.

Как рассказали РИА Новости пассажиры рейсов, им также не предоставили каких-либо комментариев по поводу причин задержек рейсов.