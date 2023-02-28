От коронавируса скончались 35 россиян

По данным на 24 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 2053 человека. Это на 161,2% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 14 365 человек. Однако это на 55,3% больше, чем 27 февраля. За минувшие сутки выявлено 9 753 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 35 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 20 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1026 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».