В Минобороны России объяснили, зачем закрыли небо над Петербургом

Сегодня дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

В частности, были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 февраля, аэропорт Пулково временно приостановил свою работу. Причина — неопознанный летающий объект.

Подтвердили приостановку работы и местные власти. В своих социальных сетях правительство Петербурга сообщило, что в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. При этом аэропорт и его службы работают в штатном режиме.