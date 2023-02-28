В Петербурге инвалида не пустили в СПА

Один из отелей в Северной столице без причины отказал гостю-инвалиду в посещении спа-зоны. К делу уже подключился местный следком. Об этом «360» сообщил пострадавший от действия отеля Владимир.

Как рассказал сам мужчина, он хотел посетить спа-зону вместе с супругой и семилетним сыном. Перед посещением полностью оплатил услугу. Однако на входе администратор спа-зоны сообщила, что из-за кресла-коляски дальнейший путь ему закрыт.

«Они не пустили меня по причине кресла-коляски. Говорили, что без нее пустили бы. Уточняли, что не отказывали в предоставлении услуги, но сказали, чтобы коляски не было. Я пояснил, что без нее мне невозможно передвигаться, пытался объяснить, что у меня уже 20 лет как сломан позвоночник», — сказал Владимир.