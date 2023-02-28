Помурчим? 1 марта в России отмечается День кошек

В России, согласно существующей традиции, День кошек празднуют 1 марта. Кошки в России — один из символов весны, а март считается «кошачьим» месяцем. Этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

День кошек в России приходится на начало весны, 1 марта. И это, наверное, не случайно. Ведь весной пробуждается природа, наступает обновление и коты, радуясь теплу и солнышку, поют свои «мартовские песни».

В каждой стране имеются свои традиции в этот праздник. Так, что касается российских городов, то здесь в основном проходят праздничные мероприятия, соревнования, конкурсы, акции, в которых участвуют кошки разных пород. Кроме этого, самое время посидеть в котокафе, провести время в мурчащей компании.