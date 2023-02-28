В Петербурге полыхают «Мерседесы»

Сегодня, 28 февраля, в 20:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Софийская, у дома 47. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В микроавтобусе марки «Мерседес» сгорели сгораемые части.

В 20:30 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 февраля, в Петербурге произошел очередной пожар. Так, в МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о возгорании в доме №52 на Малой Балканской.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.