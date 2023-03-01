Пенсионеры на выход? Компании рассказали, хотят ли брать на работу пожилых

Примерно 36% компаний не готовы принимать на работу кандидатов пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru. Только 26% компаний в целом готовы принять работников пенсионного возраста, правда, никогда так не делали.

Ещё 38% постоянно берут на работу пенсионеров и предпенсионеров. А вот 36% российских компаний не готовы брать на работу соискателей старшего возраста (55+).

Важно, что в 78% случаев работодатели признают, что в их компании работают сотрудники пенсионного или предпенсионного возраста. В каждой пятой (19%) компании таких работников нет. В 14% компаний есть работники предпенсионного возраста (с 50 лет). Остальные 76% работников приходятся на другие более молодые возрастные группы работников.

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Пенсионеры на выход? Компании рассказали, хотят ли брать на работу пожилых