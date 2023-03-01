В Петербурге приступили к сносу корпуса Сестрорецкого курорта

Группа ЛСР приступила к демонтажу третьего корпуса санатория «Сестрорецкий Курорт». Об этом сообщают активисты в социальных сетях.

Еще на прошлой неделе в КГИОП подали заявку для включения этого здания в список объектов культурного наследия, однако ответа пока нет. Тем не менее активисты обращают внимание, что федеральный закон запрещает снос обладающих признаками памятников объектов до того, как поданная заявка не будет рассмотрена и по ней не дадут ответ.

По информации «Делового Петербурга» активисты уже обратились в следком и к главе Сестрорецка.