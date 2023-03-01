Не ваше дело: парламент Петербурга решил спрятать данные о своих яхтах и квартирах

Каждый год депутаты различных ведомств обнародуют свои доходы, яхты, машины и квартиры. Как правило, информация выглядит примерно так: фамилия, имя, отчество, наличие квартир и их площадь, машины, дачи, земельные участки. Теперь же депутаты решили схитрить: никаких персональных данных не будет. Соответствующий проект закона парламентарии поддержали в первом чтении.

Так, по предложениям некоторых депутатов, декларации должны выглядеть примерно вот так: «Депутат С. имеет три яхты, четыре автомобиля и три квартиры, доходы — 1,2 миллиона рублей».

То есть, в случае принятия законопроекта, жители Петербурга не смогут узнать, кто из их народных избранников и сколько прячет. Зачем это делается — большой вопрос. Защита от недоброжелателей и желания «поднять на вилы»? Можем предположить, что скорее это приведет к потере репутации.