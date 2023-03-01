Выживший под завалами в Турции рассказал о пережитом

Житель Турции три дня провел под завалами, возникших из-за землетрясений. О том, что ему пришлось пережить. Об этом он рассказал редакции сайта телеканала «Санкт-Петербург».

Эмин рассказал, что около 4 часов утра его разбудил брат, с его слов, снизу доносились какие-то звуки. Он заметил, что все бегут, в том числе его родители и брат. Эмин же остался на месте и видел, как падают другие здания. После этого он ушел в спальню и укрыл голову. После этого дом обрушился, ему пришлось находиться под завалами три дня, не было никакой помощи.

«Это было ужасное состояние, я безнадежно ждал. Многие тут умерли от холода. Если бы я вышел еще на пол часа позже, я бы просто умер», – поделился Эмин.

Мужчину зажал упавший на него потолок. Спасти его удалось родственникам – они предположили, что он может находиться в квартире

Ранее сообщалось, что еще в 2015 году математик Сидик Афган предсказал, что в 2023 году произойдет землетрясение в Турции. Как мы можем видеть, к сожалению, предсказание сбылось. Афган изобрел математическую формулу, которая позволяет ему рассчитывать различные глобальные события.