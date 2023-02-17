Сбылось предсказание Сидика Афгана о землетрясении в Турции

Еще в 2015 году математик Сидик Афган предсказал, что в 2023 году произойдет землетрясение в Турции. Как мы можем видеть, к сожалению, предсказание сбылось. Афган изобрел математическую формулу, которая позволяет ему рассчитывать различные глобальные события.

«По моим расчетам, это искусственное землетрясение. Так сделали специально. В землю на глубину 14 километров поместили бомбу и взорвали. Это не пустые слова — прямо сейчас могу рассчитать и доказать все это», — рассказал он.

Он также отметил, что 2023 год будет куда опаснее своего предшественника, более того, он «переплюнет» и 2024 год. Когда же возникнет какая-то определенность и чего ждать от 2023 по данным Афгана, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.