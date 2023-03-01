Они возвращаются? Малое и среднее предпринимательство снова в деле

Сейчас фиксируется постепенное восстановление числа субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню допандемийного переиода. Об этом изданию Gazeta.SPb рассказала экономист Юлия Стародумова.

При этом она обращает внимание, что пока слишком рано говорить о каком-либо росте. Пока показатели 2023 года пришли только к численности 2019 года.

«То есть на место закрывшихся во время локдаунов и ограничительных мер компаний начали приходить новые. Стоит понимать, что любые кризисы являются окном возможностей. Если вы, как обыватель, видите проблему, то предприниматели могут разглядеть в этом пути развития», — говорит Стародумова.

Сейчас можно назвать основным фактором уход западных компаний и занятие их ниш российскими предпринимателями, заключила она.