В Петербурге из-за возможной бомбы эвакуировали 800 человек

Во вторник, 28 февраля, в петербуржскую полицию вновь поступило сообщение о том, что местные организации получили угрозы о минировании. В частности, речь шла о семи образовательных учреждениях. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Все сообщения поступили в учреждения с двух электронных почт и с трех номеров телефонов. Однако в случае с последним, один из номеров установлен не был.

Как итог, из одного из объектов из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать 800 человек. В случае с другими объектами, эвакуацию не проводили — так решило руководство.

На места выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они провели осмотр всех территорий и не нашли никаких взрывоопасных предметов или веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.