Женщины боятся холода, а мужчины хотят в Арктику?

Каждый второй житель нашей необъятной страны в детстве мечтал побывать на Северном Полюсе. Почти каждому второму россиянину интересно данное направление. Об этом сообщает портал SuperJob.

Атмосфера вечной мерзлоты привлекает примерно 6 из 10 представителей сильного пола, не боящихся холода («Ледокол это круто»), а среди представительниц прекрасного пола только каждую третью («Нас и здесь никто не греет»).

Больше всего желание пройти Северный Морской Путь и побывать в Арктике — среди россиян с зарплатой выше 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что по данным испытаний, у 40% мужского термобелья (футболка + кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу. Об этом сообщает Роскачество.

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Женщины боятся холода, а мужчины хотят в Арктику?
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