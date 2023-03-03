«Супер-отец» попросил 10-летнего сына перегнать машину через ЗСД

Четвероклассника, ведущего автомобиль Volvo, остановили в Приморском районе Санкт-Петербурга. Позднее выяснилось, что о перегоне машины его попросил отец.

Юный автомобилист двигался на машине в сторону Планерной улицы, когда другой водитель заметил его и сказал выйти из машины. Находившийся неподалеку сотрудник ГИБДД разобрался в ситуации и выяснил, что 10-летнего мальчика попросил перегнать автомобиль через ЗСД на Васильевский остров его отец, склонный к пьянству.

Как сообщают СМИ, ребенок пытался убедить отца в рисках этой затеи, но родитель, лично учивший сына вождению, был непреклонен. Позднее стало известно, что ключи мальчику доставила новая возлюбленная его отца – с матерью сына он в разводе – боясь, что он решится сесть в машину пьяным.

Теперь «отцу года» придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание коснулось также и матери: кроме нервных клеток за то, что допустила случившееся, она может потерять от 100 до 500 рублей. В лучшем случае, обойдется предупреждением.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге пьяная мать избивала несовершеннолетнюю дочь.