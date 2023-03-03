Школьный Мишлен: Петербургские родители смогут оценивать качество школьного питания

В Санкт-Петербурге родители смогут оценить качество школьного питания их детей и получить соответствующие консультации. В этом им поможет специальный чат-бот в telegram, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты», – подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Доступ к чат-боту будет доступен строго по лицевому счету школьников, используемому для входа на портал «Петербургское образование», пишет официальный telegram-канал Смольного со ссылкой на вице-губернатора Валерия Москаленко.

Отдельно упоминается, что шоколад планируют убрать из перечня буфетной продукции – на него часто поступают жалобы от родителей.

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