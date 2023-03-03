Привет, инопланетяне? Жители Петербурга могли заметить НЛО

Слухи о существовании НЛО (неопознанный летающий объект — прим.Ред.) мучают жителей планеты Земля не первый год. Интересно, что страшнее: что в нашей Вселенной кто-то еще есть или же все-таки то, что нет никого? Тем не менее некие НЛО люди продолжают фиксировать из раза в раз.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», последний раз жители Северной столицы могли подметить такое в ночь на 2 марта. Однако это не первый и, возможно, не последний такой случай. Не будем гадать, будут ли они еще, но давайте вспомним парочку случаев из прошлого.

Например, в 2012 году жители города могли подметить светящийся шар в Приморском районе. Спустя пару лет, в 2014 году, ситуация повторилась. Тогда некий свет ярко пульсировал, а потом также резко прекратился. Правда, одно но: через некоторое время объект появился в другом месте. На другой день выяснилось, что в Петербурге проводились учения Военно-Воздушных Сил, а «мигающие на тарелке точки» оказались воздушными мишенями с подсветкой.