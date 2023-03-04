Ни конца, ни края? Иммунолог рассказала, когда в Петербурге завершится волна гриппа и ОРВИ

Если забыть про давящий на планету который год коронавирус, то вспоминается, что никуда не девались грипп и ОРВИ. Более того, их волны все также могут стремительно накрывать и отпускать. На тот случай, если вы упустили, какая стадия сейчас: Роспотребнадзор говорит о спаде. Но временное это явление или все-таки речь о том, что формируется тенденция?

Со слов иммунолога Ирины Ярцевой, говорить о том, что вирусы отступают, пока слишком рано. На данный момент идет третья волна гриппа, она же заключительная. Но завершится она только к концу марта — началу апреля. Именно поэтому пока стоит все-таки не расслабляться, а поберечь себя.

Не отпускает пока население и коронавирус, говорит Ярцева. Кашель, першение в горле — все как и прежде, но с учетом одного — кашель уже не опускается глубоко в легкие, так же, как и обходится сейчас без пневмоний. Примечательно, что сейчас уже не встречается и постковидного синдрома как такового, проходит неделя, и человека отпускает болезнь, сказала Ирина Ярцева в разговоре с «МК в Питере».