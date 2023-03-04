В Петербурге злоумышленники содрали миллион на нелегальном пропуске мигрантов

Петербуржские следователи довели до логического завершения расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, которые организовали канал незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти.

Еще в 2018 году эта группа лиц оформляла иностранцам фиктивные патенты на трудовую деятельность. Злоумышленники подыскивали клиентов, изготавливали и использовали дубликаты печатей уже зарегистрированных организаций, которые якобы выступали принимающей стороной при постановке на миграционный учет. А также, изготавливали фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

Увы, только в 2019 году «лавочку» удалось прикрыть. Так, задержана группа из семи человек: 38-летний организатор, 39-летний иностранный гражданин и 30-летняя женщина, которые занимались поиском клиентов, 44-летний индивидуальный предприниматель и трое жителей Петербурга в возрасте от 23 до 28 лет, которые изготавливали фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

За время своей «работы» группировка смогла организовать незаконное пребывание в Петербурге для 60 человек. Доход группы с этого дела составил свыше миллиона рублей.