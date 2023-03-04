В Петербурге злоумышленники содрали миллион на нелегальном пропуске мигрантов

Петербуржские следователи довели до логического завершения расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, которые организовали канал незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти.

Еще в 2018 году эта группа лиц оформляла иностранцам фиктивные патенты на трудовую деятельность. Злоумышленники подыскивали клиентов, изготавливали и использовали дубликаты печатей уже зарегистрированных организаций, которые якобы выступали принимающей стороной при постановке на миграционный учет. А также, изготавливали фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

Увы, только в 2019 году «лавочку» удалось прикрыть. Так, задержана группа из семи человек: 38-летний организатор, 39-летний иностранный гражданин и 30-летняя женщина, которые занимались поиском клиентов, 44-летний индивидуальный предприниматель и трое жителей Петербурга в возрасте от 23 до 28 лет, которые изготавливали фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

За время своей «работы» группировка смогла организовать незаконное пребывание в Петербурге для 60 человек. Доход группы с этого дела составил свыше миллиона рублей.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мурманский морской рыбный порт перешел к властям РФ
В Петербурге злоумышленники содрали миллион на нелегальном пропуске мигрантов
Подстелили соломку: петербуржцы рассказали, на что откладывают деньги
Они возвращаются: ЦБ возобновил печать купюр номиналом 5 и 10 рублей
Луна в подозрении: в небе над Петербургом вновь заметили лунное гало
Импортозаместились: два автозавода перезапустят в Петербурге на площадках ...
На трассе «Скандинавия» столкнулись две легковушки и автобус. ...
Ковид убедил привиться только 3,3 миллиона жителей Петербурга