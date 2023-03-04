Прокатимся через год: станция «Ладожская» закрывается на ремонт

Что ж, не опять, а снова: возвращаемся к новостям про то закрытие станций метро. В этот раз ограничения коснутся станции метро «Ладожская».

Как пишет nwpress, сегодня, 4 марта, станцию метрополитена «Ладожская» в Петербурге закрыли на 11 месяцев на ремонт. Для удобства жителей и гостей Северной столицы, на время ограничительных работ запустят бесплатные трамваи до станции метро «Площадь Александра Невского». В Смольном пообещали, что эти трамваи будут ходить с частотой в каждые 4 минуты. Бесплатным станет трамвай маршрута №30.

Что касается станции метро, то здесь собираются восстановить гидроизоляцию наклонного хода и отремонтировать все эскалаторы.

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