Вчерашний безработный — завтрашний предприниматель? Почему государству пора сделать акцент на бизнесе

Сейчас экономика страны глобально перестраивается, адаптируется к новым условиям. Так или иначе, сейчас наступает время, когда в «бой» могут выйти представители бизнес-сегмента, так как освободившихся ниш — более чем.

Как сказала в разговоре с Gazeta.SPb экономист Юлия Стародумова, сейчас поддерживать малое и среднее предпринимательство как никогда важно. Даже при небольшом вкладе в бюджеты всех уровней, малый и средний бизнес дает существенное количество рабочих мест.

«Причем, рабочих мест для проблемных регионов, для людей, не имеющих высокой квалификации, находящихся в сложной жизненной ситуации, имеющих проблемы с документами. Тут больше можно говорить о снижении социальной напряженности, снижении нагрузки на бюджет – так как вчерашний безработный, начав предпринимательскую деятельность, не только сможет обеспечить себя и семью, но и, возможно создаст 1-2 рабочих места», — комментирует она.

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