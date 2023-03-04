Дальше хуже? Россияне оценили, как изменится жизнь в стране в ближайшее время

Согласно данным опроса ФОМа, если россиян спрашивать о перспективах жизни в стране, то сложится впечатление, что у нас сплошные оптимисты.

Так, о перспективах трех-пяти лет, 45% россиян считают, что жизнь наша улучшится. Пессимистов куда меньше — всего 12%. А вот 20% считают, что вряд ли что-то существенно изменится.

Отвечая на вопрос лично о своей жизни, 49% убеждены, что их ждет улучшение, 7% — ухудшение. Еще 22% не видят предпосылок для серьезные изменений.

В перспективе полгода-год ситуация чуть иная.

В стране: 30% – жизнь станет лучше, 16% – хуже, 34% – не изменится.

В своей жизни: 35% – станет лучше, 10% – хуже, 34% – не изменится.

Ранее сообщалось, что сейчас экономика страны глобально перестраивается, адаптируется к новым условиям. Так или иначе, сейчас наступает время, когда в «бой» могут выйти представители бизнес-сегмента, так как освободившихся ниш — более чем.