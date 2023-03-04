На проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил женщину

Каких только ДТП в Петербурге не происходит… Однако в повестке все чаще стали фигурировать нестандартные истории. В этот раз, например, участником ДТП стал мусоровоз. Об этом сообщили в полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

К сожалению, ДТП оказалось смертоносным. Все произошло 3 марта утром на проспекте культуры. Водитель мусоровоза сдавал задним ходом и наехал на пенсионерку 84-х лет. От полученных травм пожилая женщина скончалась в медучреждении.

Что касается мужчины, то за 2022-2023 годы он четыре раза привлекался к административной ответственности из-за нарушения скорости движения.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, возбуждено уголовное дело.

общество


 

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