Внешнее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют

Внешнее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют. Об этом сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

Так, на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения:

В ночь с 7 на 8 марта;

В ночь с 8 на 9 марта.

Время перекрытия: 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 — 04:15; 05:00 – 05:15.

Ранее сообщалось, что петербуржский водитель после ДТП выпал из автомобиля с эстакады, однако все-таки выжил. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Изначально дело было так: два автомобиля двигались в попутном направлении и столкнулись. Более того, произошло опрокидывание машин, одна повисла на барьерном ограждении. После этого водитель и упал с эстакады.