В Петербурге поймали вора из федеральной сводки розыска

Сотрудники полиции задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 2 марта сотрудники уголовного розыска Главка в городе Тихвин задержали находящегося в федеральном розыске 29-летнего гражданина. В апреле 2021 гожа он на улице Коллонтай открыто похитил имущество на сумму 199 999 рублей.

В УМВД России по Невскому району в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Задержанный доставлен в дежурную часть для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 28 февраля 2023 года в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что около 21:00 в помещении аптеки на Варшавской улице знакомый мужчина, применив физическую силу, похитил у нее мобильный телефон «Айфон-8»