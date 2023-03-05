МЧС: петербуржцев завалит снегом 5 марта

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредил жителей и гостей города о не самой благоприятной погоде. Сегодня, 5 марта, будет сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим жителей просят воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться дома или на работе. Если все-таки выбора у вас нет и выйти на улицу нужно, то учитывайте снегопад и гололедицу. Важно быть осторожнее при ходьбе, чтобы избежать травм.

Если снегопад застанет вас тогда, когда вы будете в авто, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину), прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

Важно корректно выбирать скоростной режим и не совершать резких маневров.