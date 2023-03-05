Ковид сломил 10 петербуржцев

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 4 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1499 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 46 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 375 человек. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 884 724 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 марта, поздно вечером в отделение полиции поступило сообщение о происшествии на Сибирской улице в Сосновом Бору девушка получила ножевое ранение в живот.