Ковид сломил 10 петербуржцев

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 4 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1499 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 46 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 375 человек. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 884 724 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 марта, поздно вечером в отделение полиции поступило сообщение о происшествии на Сибирской улице в Сосновом Бору девушка получила ножевое ранение в живот.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ковид сломил 10 петербуржцев
Ужин обернулся ножевым: в Сосновом бору госпитализировали школьницу
Уроженец Оренбурга выстрелил в мужчин на улице Рубинштейна в Петербурге
МЧС: петербуржцев завалит снегом 5 марта
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве
Полиция задержала открывшего стрельбу на улице Рубинштейна
В Петербурге автоледи сбила мать с маленьким ребенком
В Петербурге поймали вора из федеральной сводки розыска