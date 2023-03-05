В России сдано 103 тысячи тестов на ковид

Каждый день мы видим статистику о количестве заражений коронавирусом. Живем с этой болячкой мы уже не первый год, с конца 2019 года. Так, по данным Управлени Роспотребнадзора Российской Федерации, на сегодняшний день проведено свыше 330,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба портала «Стоп Коронавирус».

Только за последние сутки проведено 103 тысячи тестов на коронавирус.

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