В Ботаническом саду Петербурга 5 марта перестали выдавать билеты

Сегодня, 5 марта, жители и гости Северной столицы решили, что самое время посетить Ботанический сад. Как итог, наплыв посетителей привел к огромным очередям.

Как пишет nwpress, именно по этой причине руководство решило прервать на время продажу электронных билетов.

По уточненным данным, посетители стояли в очередях не только за билетами, но и в оранжереи, говорят в пресс-службе Ботанического сада.

Если вы хотите посетить Ботанический сад, но совсем не любите очереди, то стоит запланировать поход в другой день. Сейчас в учреждении проходит фестиваль «Оттепель чувств». На время проведения мероприятия посетители могут купить только единые билеты.


 

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