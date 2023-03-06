Пост принял: в Петербурге H&M заменят три магазина российских брендов

Крупный магазин H&M, располагавшийся на Большом проспекте Петроградской стороны, заменят три магазина отечественных брендов.

Пространство в 59-ом доме, которое до этого использовалось магазином шведского бренда, в скором времени будут полностью заняты сетью салонов «Кенгуру» в 1250 квадратных метров, магазином «Эконика» в 520 квадратных метров, а также магазином одежды 2MOOD, площадь которого оценивается в 485 квадратных метров.

Отмечается, что первые два бренда уже открыли свои двери для покупателей, а открытие «Кенгуру» запланировано на второй квартал 2023 года.

«Большой проспект всегда пользовался огромной популярностью среди российских и международных ретейлеров благодаря расположению в центре нескольких активно развивающихся районов города и отсутствию крупных торговых центров в ближайшем доступе», – рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что любителей магазина Zara обнадежили новые владельцы бренда.