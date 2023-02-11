Любителей магазина Zara обнадежили новые владельцы бренда

Новые владельцы активов Zara в России представят новую концепцию бренда и сроки открытия магазинов на следующей неделе.

Новые владельцы активов Zara в России ещё не до конца завершили сделку по приобретению (следует дождаться одобрения Правительственной комиссии), однако уже кормят обещаниями потенциальных покупателей.

Как рассказал журналистам агентства РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, бренд представит новую концепцию и сроки открытия магазинов в России уже на следующей неделе.

Напомним, что испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, еще в октябре достигла первоначального соглашения о продаже своих активов в России с холдингом Daher Group.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Zara перейдет на «российское» название. Покупатели встретят бренд под вывесками «Новая мода».

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