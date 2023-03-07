Подарок ждет на кухне: какая еда улучшает женское здоровье

Международный женский день – 8 марта – напоминает мужчинам о том, как важно заботиться о женщинах, но и сами они не должны об этом забывать. Эксперты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, какие продукты улучшают женское здоровье.

Прежде всего, следует отметить, что современная медицина не знает какой-то специальной «женской еды». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие экспертные группы сходятся во мнении, что здоровое питание для женщины должно укладываться в рамки здорового сбалансированного питания.

«Отличия могут быть в количестве суточных калорий и некоторых нутриентов – минералов, витаминов. Они зависят от пола и возраста», – уточнили в пресс-службе надзорного органа, добавив, что беременные и кормящие женщины нуждаются в большем количестве энергии. Тем не менее, они не должны «есть за двоих».

Говоря о конкретных продуктах, на первом месте в списке идут овощи и фрукты. В них содержится необходимая организма клетчатка и витамины. Потребление 400 грамм продукта в различных формах каждый день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также следует упомянуть зерновые, в основном, из-за содержания в них так называемых «медленных» углеводов, позволяющим надолго сохранять насыщения.

Не менее важны продукты, содержащие «правильные» жиры, витамин D и кальций:

«По разным данным, около 90% женщин не употребляют достаточное количество витамина D и примерно 60% испытывают недостаток в кальции», – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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