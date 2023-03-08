Цветы не по карману? Петербург попал в лидеры страны по росту цен на цветы к 8 марта

Безусловно, Международный женский день не обходится без подаренного букета цветов любимой женщине: розы, тюльпаны, пионы, хризантемы — вариантов масса. Вот только одно но: кажется, цветы хотят нанести серьезный урон вашему кошельку.

По данным экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», цены ожидаемо взлетели во всех регионах страны, Петербург не стал исключением. Например, в среднем цена букета с 1 по 5 марта выросла до 2 803 рублей, что почти на 13 % превысило показатели 2022 года.

Интересно, что россияне стали реже покупать цветы — минус 3%, если сравнивать с прошлой весной, а вот цены решили взять курс на повышение — плюс 10% за такой же период. В Петербурге цены на цветы возросли на 8% за год, а покупать их стали на 5% реже, пишут «Невские Новости».