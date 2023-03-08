В Кировском районе Петербурга на бульваре Новаторов из-за пожара погиб человек

К сожалению, сегодняшний праздничный день, 8 марта, не без печальных новостей. Сегодня в 00:32 местному отделению МЧС пришлось отреагировать на вызов. Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, поступило сообщение о пожаре в Кировском районе города, на бульваре Новаторов, 59. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Поясняется, что возгорание произошло в четырехкомнатной квартире. Там обгорел диван, говорят специалисты. Ликвидировать пожар удалось к 01:06 по местному времени.

Увы, не обошлось без жертв. На месте пожара обнаружен один погибший и пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

общество


 

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