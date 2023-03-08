Лучше промолчать? Что ни в коем случае нельзя говорить женщине 8 марта

Вот и дождались дамы своего праздника — Международного женского дня. Сегодня мам, жен, бабушек, сестёр и любимых девушек ждут поздравления, забота, любовь и внимание. Конечно, все это должно быть не только по праздникам, но сегодня — особенно много. Пожалуй, в такой день никому не хотелось бы ругаться со своими родными и близкими. Однако некоторые фразы девушек могут привести в ярость за считанные секунды, особенно в праздничный день. Делимся с мужской половиной человечества подсказками, что ни в коем случае говорить сегодня нельзя.

Например, категорически нельзя говорить фразу «ты сегодня прекрасно выглядишь». Спросите, что же не так с этой фразой? Комплимент — безусловно хорошо и это стоит делать, но вот акцент на «сегодня» совершенно точно делать не надо. Возникнет вполне логичный вопрос: а что, я прекрасна только сегодня? Это явно не та реакция, которую вы бы хотели получить от своей дамы, не так ли?

Другие советы о том, что не стоит говорить женщине и тем более в праздник, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.

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