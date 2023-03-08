Еще 45 жителей страны скончались от коронавируса

Когда-нибудь коронавирус отцепится от планеты Земля и не будет уносить за собой одну жизнь за другой. Возможно ли это? Большой вопрос, пока медики больше склоняются к тому, что скоро мы будем жить с коронавирусом как соседи. Он заселится на одну лестничную клетку с гриппом и ОРВИ, и тогда у нас будет на одного нелюбимого соседа больше.

Тем не менее человечество упорно продолжает бороться с коронавирусной инфекцией, зародившейся в конце 2019 года. По данным на 8 марта, с этим диагнозом в больницы России попали 1636 человек. Однако это на 9,2% меньше, чем сутками ранее. Побороть болезнь удалось 16 437 людям и это на 14,4% больше, чем 7 марта.

Что касается новых случаев, то их 12 320. Скончались еще 45 жителей страны.