Петербуржцы рассказали, с чем у них ассоциируется 8 марта

Как выяснилось, в основном у петербуржцев 8 марта ассоциируется с весной и цветами (об этих вариантах заявили по 30% опрошенных). Каждый четвертый заявил, что это просто праздник представительниц прекрасного пола.

Для некоторых этот праздник ассоциируется исключительно с любимыми женщинами (каждый десятый высказал такое мнение). Еще 5% воспринимает этот день как дополнительный выходной, а еще столько же — как большие траты.

Если говорить об ассоциации с цветами, то в основном вспоминают тюльпаны (54%), мимозы (27%), розы (10%), говорит портал SuperJob.

Ранее сообщалось, что 8 Марта чаще всего ассоциируется у петербуржцев с весной и цветами (по 30%). Самое главное в этот день — праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 Марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами. У 5% этот день связан исключительно с радостными событиями. Также для 5% это обычный выходной. Еще 5% назвали 8 Марта крайне затратным днем.