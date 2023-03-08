Число ковидных госпитализаций возросло в 35 регионах страных

По данным на сегодняшний день, 8 марта 2023 года, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%.

При этом за минувшие сутки прирост госпитализаций замечен в 35 регионах. Еще в 42 регионах страны медики заявили, напротив, о снижении заболеваемости. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что латте, эспрессо, капучино, горячий или холодный, корица или сахар, стаканчик на вынос или уютная посиделка в кафе. Все это про многими любимый кофе. Вот только кофе — это не только про аромат и вкус, бодрость и работоспособность. Иногда кофе провоцирует бессонницу и обострение хронических заболеваний.