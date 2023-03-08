ОРВИ отступает от России

Все привыкли к существованию такой болезни как ОРВИ, однако, кажется, она сбавляет обороты. За последние две недели заболеваемость упала на 14%. Такие данные сообщили в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации.

Медики считают, что это можно считать постепенной стабилизацией ситуации. Общее количество заболевших превысило 900 тысяч человек. Что касается респираторных вирусов, то все еще в тренде вирусы гриппа В. Если говорить о негриппозной этиологии, то в лидерах РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее сообщалось, что по данным на сегодняшний день, 8 марта 2023 года, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%.

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